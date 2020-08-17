Депутаты Европарламента не признали итоги выборов в Белоруссии и объявили Лукашенко персоной нон грата
Лидеры пяти партий Европарламента опубликовали совместное заявление, в котором назвали прошедшие 9 августа выборы президента Белоруссии несправедливыми
Лидеры пяти партий Европарламента опубликовали совместное заявление, в котором назвали прошедшие 9 августа выборы президента Белоруссии несправедливыми. Партии не признают Александра Лукашенко избранным президентом Белоруссии и считают его персоной нон грата в странах Евросоюза.
Инициатором обращения стал президент партии «Обновляя Европу», бывший премьер-министр Румынии Дачиан Чолош. Его обращение подписали лидеры Европейской народной партии, «Прогрессивного альянса социалистов и демократов», альянса «Зеленые-Европейский свободный альянс» и группы «Европейские консерваторы и реформисты».
Этим пяти партиям принадлежит 560 из 705 мест в Европарламенте, сообщает «КоммерсантЪ».
«Мы предлагаем перезапустить целевые программы Европейского союза (ЕС), позволяющие помочь репрессированным жителям Белоруссии и их семьям», - заявил Дачиан Чолош.
Ведущие политические партии Европарламента также призвали к проведению новых и на этот раз свободных выборов в Белоруссии, а также введению индивидуальных санкций в отношении тех, что ответственен за насилие и фальсификацию президентских выборов. В ближайшее время будет составлен список граждан Белоруссии, которым запретят въезд в страны ЕС. Их активы на территории Евросоюза будут заморожены.