Жители потребовали отставки главы района, который участвовал в разгроме лагеря защитников Куштау
Жители Башкирии собрали более 1,3 тысячи подписей под петицией с требованием отставки главы Ишимбайского района Азамата Абдрахманова, который лично участвовал в разгоне палаточного лагеря противников разработки шихана Куштау
Жители Башкирии собрали более 1,3 тысячи подписей под петицией с требованием отставки главы Ишимбайского района Азамата Абдрахманова, который лично участвовал в разгоне палаточного лагеря противников разработки шихана Куштау. Граждане считают, что такому человеку не место в органах государственной власти.
Авторы петиции отметили, что глава Ишимбайского района «перешел все человеческие и профессиональные грани». 15 и 16 августа он лично крушил лагерь защитников Куштау, привел с собой спортсменов, бюджетников, тренеров, студентов и «всех, кто от него зависит».
«На горе материл людей, оскорблял. Его действия фактически подтолкнули людей к народному восстанию», — говорится в тексте обращения, адресованного президенту России Владимиру Путину.
Сегодня около администрации Ишимбайского района проходит стихийный митинг, участники которого требуют отставки Азамата Абдрахманова. Участие в нем принимает несколько сотен человек.