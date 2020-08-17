Россиян предупредили о новых побочных эффектах отечественной вакцины от коронавируса
Бывший главный инфекционист департамента здравоохранения Москвы Николай Малышев предупредил россиян о возможном появлении побочных эффектов от российской вакцины
Бывший главный инфекционист департамента здравоохранения Москвы Николай Малышев предупредил россиян о возможном появлении новых побочных эффектов от российской вакцины против коронавирусной инфекции.
Специалист отметил, что первая и вторая фаза испытаний могли не выявить все побочные действия препарата, а проведение более широких исследований может выявить новые «побочки», сообщает «Интерфакс».
Ранее добровольцы, которые первыми испытали на себе российскую вакцину от коронавируса, жаловались на головную боль, жар и ломоту в теле после введения препарата. В Минздраве при этом назвали такие побочные эффекты, как озноб, повышение температуры, общее недомогание, боль в месте инъекции, отечность, тошнота и снижение аппетита. У некоторых пациентов могут возникнуть аллергия, кратковременное повышение уровня печеночных трансаминаз, креатинина и креатинфосфокиназы в сыворотке крови.