Еврокомиссия разрешит въезд россиянам, состоящим в отношениях с гражданами стран ЕС
Еврокомиссия призвала все страны Европейского союза отменить ограничения на въезд, которые были введены из-за пандемии коронавируса, для граждан стран не из так называемого «зеленого списка», которые состоят в отношениях с гражданином ЕС
Еврокомиссия призвала все страны Европейского союза отменить ограничения на въезд, которые были введены из-за пандемии коронавируса, для граждан стран не из так называемого «зеленого списка», которые состоят в отношениях с гражданином ЕС.
В Еврокомиссии сообщили, что сейчас данная инициатива детально прорабатывается.
Власти Германии уже выразили готовность пустить в страну россиян, состоящих в близких отношениях с их гражданами. Глава германского МИДа Хорст Зеехофер, с 10 августа влюбленные смогут посетить страну, однако для этого придется собрать внушительный пакет документов.
Этот пакет документов включает приглашение от партнера, проживающего в ФРГ, двойное заявление о действительности отношений, а также доказательства предыдущих встреч в Германии или за рубежом, например, билеты на самолет в одном направлении, подтверждение брони в одном отеле, сообщают «Известия».
Аналогичные послабления готовы ввести также власти Чехии, Дании, Финляндии, Нидерландов, Норвегии и Швейцарии.