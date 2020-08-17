В Москве мужчина с криками «Коронавируса нет» устроил погром в лаборатории
В Москве мужчина разгромил лабораторию для сдачи теста на наличие коронавирусной инфекции. Инцидент произошел в клинике на Новочеркасском бульваре на юго-востоке Москвы
В Москве мужчина разгромил лабораторию для сдачи теста на наличие коронавирусной инфекции. Инцидент произошел в клинике на Новочеркасском бульваре на юго-востоке Москвы.
Telegram-канал Mash сообщает, что погром мужчина устроил в процедурном кабинете лаборатории «Гемотест». Злоумышленник в лабораторию с криками: «Коронавируса нет», а затем стал переворачивать мебель. Сотрудники лаборатории вызвали охрану, однако нападавшему удалось скрыться.
Позже в полиции сообщили, что мужчина задержан, ему вызвали бригаду специализированной медпомощи. Сейчас он находится в больнице.