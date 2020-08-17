Шесть сенаторов и 22 депутата задекларировали заграничную недвижимость
Шесть членов Совета Федерации и 22 депутата Государственной думы указали в своих декларациях о доходах и имуществе недвижимость за границей. Некоторые парламентарии владеют недвижимостью в странах, власти которых ввели санкции против России
Шесть членов Совета Федерации и 22 депутата Государственной думы указали в своих декларациях о доходах и имуществе недвижимость за границей. Некоторые парламентарии владеют недвижимостью в странах, власти которых ввели санкции против России.
Самой популярной страной у членов Федерального Собрания России стала Испания. В этой стране недвижимость есть у представителей «Единой России» Константина Затулина, Андрея Барышева, Александра Брыксина, Аркадия Пономарева и Валерия Газзаева, сообщает «КоммерсантЪ».
Также российские парламентарии владеют домами и квартирами в Болгарии, Латвии, Финляндии, Белоруссии, Украине, Франции, Швейцарии, Великобритании и на Кипре.
Напомним, что ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил провести проверку в отношении депутатов, которые могут иметь второе гражданство или вид на жительство в других странах. Проверка связана с внесением в Конституцию поправки, которая запрещает ряду чиновников иметь гражданство или ВНЖ в иностранных государствах.