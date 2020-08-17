17 августа 2020, 13:58
Суд наложил арест на деньги и два автомобиля бывшего губернатора Хабаровского края
Мосгорсуд наложил арест на автомобили экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Toyota Land Cruiser и Lexus, а также на его личные средства в размере 3 млн рублей
Мосгорсуд наложил арест на автомобили экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Toyota Land Cruiser и Lexus, а также на его личные средства в размере 3 млн рублей. Об аресте имущества бывшего чиновника сообщает РИА Новости.
В самом Мосгорсуде данную информацию пока не подтвердили, но и не опровергли.
Сергей Фургал был арестован в начале июля по обвинению в организации заказных убийств нескольких бизнесменов в начале нулевых годов. После ареста президент Владимир Путин уволил его с должности главы региона с формулировкой «в связи с утратой доверия».
В ответ на арест и увольнения Сергея Фургала в Хабаровске уже больше месяца продолжаются протестные митинги. Жители региона требуют от Кремля вернуть им избранного народом губернатора.