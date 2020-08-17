Верховный суд России признал движение «АУЕ» экстремистской организацией
Верховный суд России признал международное общественное движение «Арестантское уголовное единство» (АУЕ) экстремистской организацией. Соответствующее ходатайство в суд направила Генпрокуратура
Верховный суд России признал международное общественное движение «Арестантское уголовное единство» (АУЕ) экстремистской организацией. Соответствующее ходатайство в суд направила Генпрокуратура.
Заседание Верховного суда по вопросу АУЕ проходило в закрытом режиме.
В соответствии с решением суда с 17 августа 2020 года любая деятельность, связанная с АУЕ, запрещена на территории страны. Действия лиц, пропагандирующих идеи движения и склоняющих к криминальной деятельности молодежь, будут наказываться по статье УК РФ «Организация экстремистского сообщества», сообщает «Лента.ру».
Антисоциальное движение криминальной направленности АУЕ расшифровывается по-разному: «Арестантское уголовное единство» (Арестантский уклад един) или «Арестантское уркаганское единство».