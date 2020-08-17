Великобритания пообещала наказать белорусские власти за насилие в отношении протестующих
Глава британского МИДа призвал ОБСЕ срочно расследовать причины, которые сделали выборы в Белоруссии несправедливыми. Отдельное расследование необходимо провести по факту жесткого разгона акций протеста с требованием честных выборов
Власти Великобритании отказались признавать результаты президентских выборов в Белоруссии. Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел страны Доминик Рааб.
Глава британского МИДа призвал ОБСЕ срочно расследовать причины, которые сделали выборы в Белоруссии несправедливыми. Отдельное расследование необходимо провести по факту жесткого разгона акций протеста с требованием честных выборов.
«Мир с ужасом наблюдал за насилием, используемым белорусскими властями для подавления мирных протестов, последовавших за фальсифицированными президентскими выборами. Великобритания не признает результаты. Великобритания будет работать с нашими международными партнерами, чтобы наказать виновных и привлечь к ответственности белорусские власти», - говорится в официальном заявлении Доминика Рааба.
Напомним, что ранее власти соседних с Белоруссией Польши, Литвы и Латвии призвали Евросоюз ввести санкции против руководства республики из-за жестких действий силовиков в отношении протестующих.