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17 августа 2020, 12:46

В рамках дела журналиста Ивана Голунова возбудили еще одно уголовное дело

Адвокат журналиста Ивана Голунова Сергей Бадамшин сообщил о новом уголовном деле в рамках ранее возбужденного дела о подброшенных наркотиках, фигурантами которого являются пятеро бывших сотрудников московской полиции

В рамках дела журналиста Ивана Голунова возбудили еще одно уголовное дело

Адвокат журналиста Ивана Голунова Сергей Бадамшин сообщил о новом уголовном деле в рамках ранее возбужденного дела о подброшенных наркотиках, фигурантами которого являются пятеро бывших сотрудников московской полиции. Об этом юрист сообщил после ознакомления с материалами основного дела.

«Дело читается, как увлекательная книга. Особенно секретная его часть. Нас всех ждет интересный процесс в Мосгорсуде. В отношении неустановленных лиц выделено уголовное дело», - написал Сергей Бадамшин в своем телеграм-канале.

Подробности нового уголовного дела неизвестны.

Напомним, журналист Иван Голунов был задержан в июне 2019 года по обвинению в сбыте наркотиков. Уголовное преследование специального корреспондента «Медузы» связали с его громкими расследованиями, поэтому его задержание спровоцировало массовые акции протеста. Спустя несколько дней руководство МВД объявило о закрытии дела Голунова в связи с недоказанностью его вины.

Уголовное дело в отношении полицейских, которые задерживали и обыскивали Ивана Голунова, было возбуждено только через полгода. По делу проходят пятеро бывших сотрудников УВД по ЗАО Москвы. Один из них признался, что подбросил журналисту наркотики по приказу начальства.

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