Полицейские задержали подозреваемых в нападении с серной кислотой на замдиректора подмосковного хлебозавода
Сотрудники подмосковной полиции задержали подозреваемого в нападении на замдиректора Ивантеевского хлебозавода. Женщину облили кислотой на парковке гипермаркета «Глобус» в Пушкино
Сотрудники подмосковной полиции задержали подозреваемого в нападении на замдиректора Ивантеевского хлебозавода. Женщину облили кислотой на парковке гипермаркета «Глобус» в Пушкино.
В пресс-службе ГУ МВД по Московской области сообщили о задержании двух подозреваемых. Оба – ранее судимые мужчины в возрасте 32 и 34 лет из Башкирии. Один проживает в подмосковном Королеве, а второй на момент задержания находился в Челябинской области. Сейчас он этапирован в Московскую область для проведения следственных действий.
В день совершения нападения один из подозреваемых следил за жертвой в магазине, а второй ждал у ее машины. Когда женщина подошла к своему автомобилю, мужчина подбежал к ней, облил кислотой и скрылся. Потом оба злоумышленника уехали на арендованной иномарке.
Замдиректора Ивантеевского хлебокомбината получила сильные химические ожоги подбородка, груди и шеи. После нападения ее госпитализировали в отделение реанимации. Причина нападения на женщину не сообщается.