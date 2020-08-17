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17 августа 2020, 11:56

В Москве неизвестный мужчина расстрелял рабочих, которые в ночное время укладывали асфальт

Инцидент произошел ночью 16 августа на улице Академика Анохина около жилого дома. Мужчина начал конфликтовать с рабочими, которые в ночное время вели шумные работы на придомовой территории

В Москве неизвестный мужчина расстрелял рабочих, которые в ночное время укладывали асфальт
Фото: ugpressa.ru

Житель Москвы расстрелял укладчиков асфальта. В результате полученных ранений один рабочий скончался.

Инцидент произошел ночью 16 августа на улице Академика Анохина около жилого дома. Мужчина начал конфликтовать с рабочими, которые в ночное время вели шумные работы на придомовой территории. Местный житель не менее пяти раз выстрелил в укладчиков, после чего скрылся. От полученных ранений один рабочий скончался на месте, один рабочий с ранением был доставлен в больницу.

Следственный комитет возбудил по данному факту уголовное дело по статьям «Убийство», «Покушение на убийство двух и более лиц» и «Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия».

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