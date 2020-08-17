Депутат Хабаровской краевой думы предложил рассмотреть вопрос о самороспуске парламента
Депутат Законодательной думы Хабаровского края Петр Емельянов выступил с предложением рассмотреть вопрос о самороспуске регионального парламента. Напомним, что в краевой думе сейчас большинство мест принадлежит ЛДПР
Депутат Законодательной думы Хабаровского края Петр Емельянов выступил с предложением рассмотреть вопрос о самороспуске регионального парламента. Напомним, что в краевой думе сейчас большинство мест принадлежит ЛДПР.
Емельянов свое предложение аргументировал тем, что избиратели голосовали за кандидатов от ЛДПР «на волне поддержки» кандидата в губернаторы от этой партии Сергея Фургала. Парламентарий утверждает, что «реальной персональной поддержки населения у них нет».
«Важно понимать, что в 2019 году голосовали не за конкретных политиков, а за сторонников Фургала. В результате в думе оказалось очень много лишних людей, которые вообще не участвовали в избирательном процессе, не встречались с электоратом. Но все равно победили. Тогда можно было поставить стул с надписью ЛДПР и за него бы проголосовали. (…) Такие настроения в обществе снижают уровень доверия и авторитетности Законодательной думы Хабаровского края, что ставит под сомнение принимаемые думой решения», - написал Петр Емельянов в Instagram.
Законодательная дума Хабаровского края состоит из 36 депутатов. 28 мандатов принадлежит представителям ЛДПР. Сейчас Хабаровский край является единственным в России регионом, где в парламенте конституционное большинство оказалось не у партии «Единая Россия».
Отметим, что Петр Емельянов и сам являлся членом Либерально-демократической партии, но сдал партбилет в знак своего несогласия с арестом Сергея Фургала и назначением на его место экс-депутата Госдумы от ЛДПР Михаила Дегтярева. Вместе с депутатом хабаровской гордумы Александром Каяном они создали движение «Голос Дальнего Востока», сообщает Znak.com.