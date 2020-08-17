Ямало-Ненецкий АО стал лидером рейтинга доступности бензина для населения
По оценкам экспертов, жители ЯНАО на свою зарплату могут купить 2160 литров 92-го бензина по цене 41,7 рубля за литр. Москвичи могут себе позволить купить 1939 литров АИ-92 по цене 43,1 рубля за литр, а жители Петербурга – 1000 литров
Агентство РИА Новости составило рейтинг доступности бензина для населения. Так, самым доступным топливо является в Ямало-Ненецком АО, Санкт-Петербурге и Москве.
По оценкам экспертов, жители ЯНАО на свою зарплату могут купить 2160 литров 92-го бензина по цене 41,7 рубля за литр. Москвичи могут себе позволить купить 1939 литров АИ-92 по цене 43,1 рубля за литр, а жители Петербурга – 1000 литров.
Эксперты связывают такие результаты исследования с высокими зарплатами жителей северных и столичных регионов.
Для жителей северокавказских республик бензин в настоящее время менее доступен, чем для жителей других российских регионов. В Дагестане автомобилисты на свою зарплату могут купить только 535 литров топлива по цене 45,5 рубля, в Карачаево-Черкесии — 550 литров по цене 44,3 рубля, в Кабардино-Балкарии — 567 литров по цене 43,9 рубля за литр.
Эксперты также отметили сильный разброс цен на бензин в разных регионах. Разница составляет от 37 до 56 рублей за литр.