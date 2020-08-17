17 августа 2020, 10:52
В России за сутки выявили 4 892 новых случая заражения коронавирусом
В России уже несколько дней подряд выявляют менее 5 тысяч новых заражений коронавирусом. По данным на утро 17 августа в стране зафиксировано 4 892 заболевших, 55 человек скончались
В России уже несколько дней подряд выявляют менее 5 тысяч новых заражений коронавирусом. По данным на утро 17 августа в стране зафиксировано 4 892 заболевших, 55 человек скончались.
Всего за весь период было зарегистрировано 927 745 случаев заражения коронавирусом, из них выздоровел 736 101 человек.
В Москве выявили 690 новых заразившихся COVID-19, в Московской области – 153, в Санкт-Петербурге – 159, в Нижегородской области – 120, в Свердловской области – 141, в Ханты-Мансийском АО – 74, в Иркутской области – 114, в Красноярском крае – 118, в Ростовской области – 127.