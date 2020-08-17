Россельхознадзор пожаловался на «изощренные» попытки контрабандистов ввезти санкционные продукты в РФ
Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт предложил правительству ужесточить ответственность за попытку ввести в Россию товары из санкционного списка. Чиновник отметил, что контрабандисты стали действовать намного изощренней
Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт предложил правительству ужесточить ответственность за попытку ввести в Россию товары из санкционного списка. Чиновник отметил, что контрабандисты стали действовать намного изощренней, поэтому необходимо ввести наказание за ввоз санкционки.
Сергей Данкверт предложил в рамках борьбы с контрабандой санкционных продуктов ввести наказание в виде конфискации транспортного средства и товара. Водителю-контрабандисту предлагается запретить въезд в Россию на 5 лет.
«Подготовленность контрабандистов стала гораздо выше, и побороть это можно тогда, когда каждый перевозчик будет понимать, что, если он берется везти незаконную продукцию, у него могут конфисковать машину и товары», - заявил чиновник, слова которого приводит РБК.
По данным Россельхознадзора, с июля 2015 года сотрудники ведомства выявили более 36 тысяч тонн санкционной продукции. Недобросовестные предприниматели стараются выдавать запрещенные товары за продукцию, выращенную или изготовленную в странах, откуда разрешены поставки в Россию. Многие водители также заявляют представителям власти, что въезжают в Россию только для заправки топливом, однако при досмотре оказывается, что на машине стоят левые номера, а у водителя есть сопроводительные документы на внутреннюю перевозку продукции из одного российского субъекта в другой.