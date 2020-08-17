Аэропорт Дубая стал использовать собак для выявления пассажиров с коронавирусом
Сотрудники медицинских служб берут у пассажиров мазки из подмышек и помещают их в стальные контейнеры, сконструированные так, чтобы морда собак могла поместиться, не нарушив целостность биологического материала
Международный аэропорт эмирата Дубай первым в мире начал использовать собак для выявления пассажиров с коронавирусом.
Издание Travel and Leisure сообщает, что собаки выявляют заболевших, не вступая в контакт с ними. Сотрудники медицинских служб берут у пассажиров мазки из подмышек и помещают их в стальные контейнеры, сконструированные так, чтобы морда собак могла поместиться, не нарушив целостность биологического материала.
В случае если образец запаха человека свидетельствует о наличии в организме коронавируса COVID-19, то собака садится рядом с ним. Этого путешественника отправляют на подтверждение заболевание с помощью ПЦР-теста.
Практика показала, что данный метод точен на 92%. Кроме того, с помощью собак можно выявлять зараженных, которые переносят коронавирус бессимптомно.