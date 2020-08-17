Врио главы Хабаровского края уволил главу Минздрава из-за плохой работы
Врио губернатора заявил об отсутствии термометрии на входе в медицинское учреждение и огромные очереди за анализами, хотя частично их выдачу можно организовать онлайн, что «уменьшит очереди и снизит риски распространения COVID-19»
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев уволил с занимаемой должности главу регионального Минздрава Александра Витько.
На сайте краевого правительства сообщается, что чиновник отправлен в отставку в связи с неудовлетворительной работой по развитию здравоохранения в регионе. В пресс-службе отметили, что Михаил Дегтярев провел внеплановую проверку одной из поликлиник, где «услышал и увидел много нового».
Сам врио губернатора заявил об отсутствии термометрии на входе в медицинское учреждение и огромные очереди за анализами, хотя частично их выдачу можно организовать онлайн, что «уменьшит очереди и снизит риски распространения COVID-19».
«Охрана поликлиники с людьми пожилого возраста разговаривает неуважительно, есть жалобы», - заявил временный глава региона.