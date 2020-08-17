Чикагские ученые обнаружили еще один препарат для лечения коронавируса
Ученые Школы молекулярной инженерии имени Притцкера (PME) при Чикагском университете в США идентифицировали ранее используемое лекарство, которое оказалось эффективным для лечения коронавирусной инфекции
Ученые Школы молекулярной инженерии имени Притцкера (PME) при Чикагском университете в США идентифицировали ранее используемое лекарство, которое оказалось эффективным для лечения коронавирусной инфекции.
Специалисты выявили ранее неизвестную уязвимость коронавируса, которая может быть полезна при разработке новых стратегий для лечения этой инфекции. Ученые применили компьютерное моделирование, чтобы определить наиболее уязвимый компонент COVID-19, которым оказалась протеаза Mpro. Это ключевой фермент для транскрипции РНК и реплицирования своего генома в зараженной клетке.
Против протеазы Mpro оказался эффективным препарат эбселен — синтетическое химическое соединение, обладающее противовирусным, противовоспалительным и антиоксидантным действием. Данный препарат сейчас используется для лечения различных заболеваний, включая биполярное расстройство и потерю слуха. Эбселен в сочетании с серебром также применяется для борьбы с пятью устойчивыми к антибиотикам грамотрицательными бактериями.
Ученые выяснили, что эбселен также способен снижать активность Mpro двумя разными способами. Он может связываться либо с каталитическим сайтом фермента, либо с удаленным участком, который влияет на активность молекулы, сообщает «Лента.ру».