Премьер Чехии призвал граждан Белоруссии к совершению «бархатной революции»
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш призвал Евросоюз подтолкнуть граждан Белоруссии к действиям, «подобным «бархатной революции» 1989 года», которая привела к падению тоталитарного режима в Чехословакии
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш призвал Евросоюз подтолкнуть граждан Белоруссии к действиям, «подобным «бархатной революции» 1989 года», которая привела к падению тоталитарного режима в Чехословакии.
«В Белоруссии не должно происходить того, что произошло с нами в 1968 году. Европейский союз должен действовать»,— заявил Бабиш, слова которого приводит «КоммерсантЪ».
«Бархатная революция» — это серия мирных гражданских протестов в Чехословакии, которые произошли в ноябре-декабре 1989 года. Протесты привели к прекращению власти коммунистической партии.
Напомним, в Белоруссии после выборов президента и объявления победы Александра Лукашенко начались массовые протесты, которые сопровождались задержаниями и избиением протестующих. Спустя несколько дней власти республики отпустили большинство задержанных, а силовики перестали чинить препятствия участникам протестов. 16 августа в Минске прошел мирный митинг «За свободу» с требованием отставки Лукашенко, в котором приняли участие около 60 тысяч человек.