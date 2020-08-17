В Италии зафиксирован самый высокий рост числа новых заразившихся COVID-19
Примечательно, что в течение всего июля число новых заражений в Италии находилось в пределах 300 случаев в сутки, что соответствовало уровню начального периода эпидемии. Однако в августе число заразившихся стало расти
В Италии зафиксирован самый высокий рост числа новых заразившихся коронавирусной инфекцией с 23 мая. За последние сутки в стране было выявлено 629 заболевших.
Примечательно, что в течение всего июля число новых заражений в Италии находилось в пределах 300 случаев в сутки, что соответствовало уровню начального периода эпидемии. Однако в августе число заразившихся стало расти.
В итальянском Минздраве сообщили, что общее число заразившихся составило 253 438. За весь период наблюдения скончались 35 392 человека.
РИА Новости отмечает, что в нынешнюю статистику вошли обновлённые данные из области Эмилия-Романья, которая стала одним из наиболее пострадавших от COVID-19 регионов страны. Местные органы здравоохранения сообщили, что вследствие внутренней проверки в показатели смертности за три весенних месяца не попали 154 случая.
Большая часть новых заразившихся - это молодые люди, которые вернулись с отдыха из других стран. В связи с этим власти запретили въезд и транзит из 16 стран, не входящих в шенгенскую зону, а также ввели обязательное тестирование на коронавирус для приезжающих из Хорватии, Испании, Греции и Мальты.