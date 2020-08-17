17 августа 2020, 02:12
В Дагестане силовики задержали подростков, которые планировали убийства полицейских
В Дагестане сотрудники правоохранительных органов задержали участников вооруженной группы, которые планировали нападение на полицейских. Все задержанные - несовершеннолетние
В Дагестане сотрудники правоохранительных органов задержали участников вооруженной группы, которые планировали нападение на полицейских. Все задержанные - несовершеннолетние.
По данным ФСБ, в преступную группу входили пять человек в возрасте от 15 до 17 лет. Подростки планировали серию вооруженных нападений на сотрудников МВД в Махачкале, Хасавюрте и Дербенте.
Силовики изъяли у подростков холодное оружие и камуфлированное обмундирование.