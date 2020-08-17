Задержанные в Белоруссии «вагнеровцы» сообщили, что направлялись в Сирию и Ливию
Задержанные в Белоруссии российские граждане после возвращения на родину дали интервью телеканалу «Россия 1», в котором рассказали о цели своего визита в соседнюю республику
Задержанные в Белоруссии российские граждане после возвращения на родину дали интервью телеканалу «Россия 1», в котором рассказали о цели своего визита в соседнюю республику.
Россияне, которых Минск назвал бойцами частной военной компании «Вагнера», рассказали, что направлялись в Сирию и Ливию для охраны нефтяных объектов. Эту работу они нашли на сайте «Авито».
Один из задержанных сообщил, что его сослуживец откликнулся на объявление, которое они нашли на «Авито», после чего связался с неким Сергеем Петровичем. Этот человек предложил им работу по охране нефтяных объектов как в Сирии, так и в Ливии и других странах.
Поскольку Россия еще не восстановила полностью международное авиасообщение, то мужчины направились в Белоруссию как транзитную страну.
Напомним, что по версии Минска, задержанные россияне являются наемниками ЧВК «Вагнер» и прибыли в республику с целью организации провокаций накануне президентских выборов. Украинские власти узнали в некоторых задержанных лиц, воевавших на Донбассе против национальной армии, и попросили Белоруссию выдать им этих людей.
Тем не менее, президент Белоруссии Александр Лукашенко принял решение о выдачи всех 32 задержанных России.