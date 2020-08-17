Глава Башкирии пообещал активистам временно остановить разработку горы Куштау
Глава Башкирии Радий Хабиров на встрече с активистами, которые выступают против передачи шихана Куштау содовой компании под разработку. Чиновник пообещал, что эта гора не будет разрабатываться до тех пор, пока «не будет найдено компромиссное решение»
Глава Башкирии Радий Хабиров на встрече с активистами, которые выступают против передачи шихана Куштау содовой компании под разработку. Чиновник пообещал, что эта гора не будет разрабатываться до тех пор, пока «не будет найдено компромиссное решение».
После визита губернатора техника Башкирской содовой компании (БСК) начала покидать территорию шихана Куштау, сообщает «Башинформ».
БСК планирует использовать уникальную гору-одиночку Куштау для добычи сырья. Жители республики выступают против уничтожения шихана. Активисты разбили около Куштау палаточный лагерь, который в субботу был разгромлен сотрудниками ЧОП и силовиками. Более 70 человек были задержаны.
В воскресенье столкновения между защитниками горы и охранниками, которых поддерживает ОМОН, продолжились. Последние пытались освободить от экоактивистов дорогу, по которой должна была проехать техника содовой компании для начала геологоразведочных работ.