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Москва
16 августа 2020, 16:37

В Москве скончался 78-летний депутат столичного парламента Николай Губенко

«Остановилось сердце Николая Николаевича Губенко… Москвичи потеряли настоящего патриота, выдающегося государственного деятеля, режиссёра и актёра. Мы — мудрого коллегу-депутата», - сообщил спикер МГД Алексей Шапошников

В Москве скончался 78-летний депутат столичного парламента Николай Губенко
Фото: gubenko.mos.ru

Депутат Мосгордумы и актер Николай Губенко скончался в возрасте 78 лет. О кончине парламентария сообщил РИА Новости спикер столичной думы Алексей Шапошников.

Николай Губенко скончался в результате остановки сердца.

«Остановилось сердце Николая Николаевича Губенко… Москвичи потеряли настоящего патриота, выдающегося государственного деятеля, режиссёра и актёра. Мы — мудрого коллегу-депутата», - сообщил г-н Шапошников.

Николай Губенко был народным артистом России, режиссером, основателем и художественным руководителем театра «Содружество актеров Таганки». Он также занимал пост министра культуры СССР с 1989 по 1991 год. Депутатом Мосгордумы он был с 2005 года.

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