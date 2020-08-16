В Москве скончался 78-летний депутат столичного парламента Николай Губенко
«Остановилось сердце Николая Николаевича Губенко… Москвичи потеряли настоящего патриота, выдающегося государственного деятеля, режиссёра и актёра. Мы — мудрого коллегу-депутата», - сообщил спикер МГД Алексей Шапошников
Фото: gubenko.mos.ru
Депутат Мосгордумы и актер Николай Губенко скончался в возрасте 78 лет. О кончине парламентария сообщил РИА Новости спикер столичной думы Алексей Шапошников.
Николай Губенко скончался в результате остановки сердца.
«Остановилось сердце Николая Николаевича Губенко… Москвичи потеряли настоящего патриота, выдающегося государственного деятеля, режиссёра и актёра. Мы — мудрого коллегу-депутата», - сообщил г-н Шапошников.
Николай Губенко был народным артистом России, режиссером, основателем и художественным руководителем театра «Содружество актеров Таганки». Он также занимал пост министра культуры СССР с 1989 по 1991 год. Депутатом Мосгордумы он был с 2005 года.