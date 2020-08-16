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16 августа 2020, 12:20

Коммунисты попросили не пускать улетевшую в США Елену Малышеву обратно в Россию

Лидер партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин призвал не пускать обратно в Россию врача и телеведущую Елену Малышеву, которая некоторое время назад уехала в США

Коммунисты попросили не пускать улетевшую в США Елену Малышеву обратно в Россию

Лидер партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин призвал не пускать обратно в Россию врача и телеведущую Елену Малышеву, которая некоторое время назад уехала в США. Об отъезде ведущей Первого канала в Америку стало известно от пользователей соцсетей, которые летели вместе с ней в одном самолете.

Сурайкин заявил РИА Новости, что Малышева «на все и на всех наплевала», решив поехать в США, где ситуация с распространением коронавируса сейчас одна из самых сложных в мире.

«Ясно, что она может всех нас перезаразить американским вариантом коронавируса. Поэтому пускать ее назад лучше не надо», — отметил коммунист.

Напомним, что в июле в соцсетях появились фотографии Елены Малышевой в самолете «Аэрофлота», который выполнял рейс в Нью-Йорк. Позже пользователи соцсетей опубликовали фотографию известной телеведущей из американского супермаркета.

Сама Малышева не отрицает, что в разгар пандемии коронавируса улетела в США. Недавно она жаловалась своим подписчикам в Instagram, что не может вернуться в Россию из-за отмены рейсов.

В Америку она улетела, чтобы повидать своих сыновей и внуков, которые проживают в этой стране. Ранее Фонд борьбы с коррупцией сообщал, что у семьи Елены Малышевой есть роскошный особняк в Нью-Джерси площадью 1100 кв.м. и две квартиры в Нью-Йорке.

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