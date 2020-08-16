Меню
Общество
Первым делом миллиарды – а лечение потом
16 августа 2020, 11:57

В Башкирии разгромили лагерь защитников уникальной горы Куштау от содовой компании

В Башкирии сотрудники ЧОП и силовики разогнали палаточный лагерь защитников шихана (гора-одиночка) Куштау. Активисты выступают против разработок Башкирской содовой компании на горе, которая для жителей региона имеет сакральное значение

В Башкирии разгромили лагерь защитников уникальной горы Куштау от содовой компании
Фото: utv.ru

В Башкирии сотрудники ЧОП и силовики разогнали палаточный лагерь защитников шихана (гора-одиночка) Куштау. Активисты выступают против разработок Башкирской содовой компании на горе, которая для жителей региона имеет сакральное значение.

В ходе разгона палаточного лагеря силовики задержали более 20 активистов, которые протестуют против геологоразведки и разработки месторождения известняка на горе Куштау. Адвокат Эмиль Галимов сообщил «Интерфаксу», что задержанных привезли в Стерлитамакский УВД, но его к активистам до сих пор не пустили.

Портал «ОВД-Инфо» сообщает о 70 задержанных защитников уникальной горы.

Между тем, портал Znak.com сообщает, что во время разгрома протестного лагеря на месте событий был замечен человек, похожий на главу Ишимбайского района Башкирии Азамата Абдрахманова. Активисты рассказали, что чиновник был в военной форме и маске.  

Во время столкновений пострадали несколько человек, в том числе 85-летняя женщина, которой сломали ногу. Сейчас на горе установили колючую проволоку.

Напомним, что протесты в Башкирии начались 3 августа, после того, как Башкирская содовая компания приступила к вырубке леса на горе для проведения геологоразведки. При этом власти региона выступают в этом споре на стороне бизнеса.

Материалы по теме
Ростехнадзор выявил на предприятии группы «Мечел» угрозу жизни и здоровью сотрудников
В Химкинском водохранилище спустя 1,5 месяца после разлива нефти стали массово гибнуть утки
Коренные народы Севера и Сибири призвали Илона Маска бойкотировать продукцию «Норникеля»
Сейчас на главной
Общество
«Она может всех нас перезаразить»
Лидер партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин призвал не пускать обратно в Россию врача и телеведущую Елену Малышеву, которая некоторое время назад уехала в США
В России за сутки выявили 4 969 новых случаев заражения коронавирусом
коронавирус
В России за сутки выявили 4 969 новых случаев заражения коронавирусом
Всего за весь период было зарегистрировано 922 853 заразившихся, из которых 732 968 человек полностью излечились, а 15 685 человек скончались
В России началось производство вакцины от коронавирусной инфекции
вакцина от коронавируса
В России началось производство вакцины от коронавирусной инфекции
В России стартовало производство вакцины от коронавируса, разработанной НИЦЭМ имени Гамалеи. Этот препарат был официально зарегистрирован 11 августа
Стипендиаты Фонда Александра Лукашенко отказались от званий и привилегий
Александр Лукашенко
Стипендиаты Фонда Александра Лукашенко отказались от званий и привилегий
Сто стипендиатов, лауреатов, премиантов и дипломантов специального фонда президента Белоруссии по поддержке талантливой молодежи и одаренных студентов и учащихся отказались от звания и всех привилегий
Сотрудники ОМОНа опустили перед гражданами щиты
протесты в белоруссии
Сотрудники ОМОНа опустили перед гражданами щиты
В Минске впервые после президентских выборов прошла мирная акция протеста. Сотрудники ОМОНа не стали разгонять участников протеста и опустили перед ними свои щиты. Граждане в ответ стали обнимать силовиков и кричать «Армия с народом!»
Белорусские силовики возбудили уголовное дело против основателя Telegram-канала NEXTA
СМИ
Белорусские силовики возбудили уголовное дело против основателя Telegram-канала NEXTA
Правоохранительные органы Белоруссии возбудили уголовное дело против основателя телеграм-канала NEXTA Степана Путило и обвинили его в организации массовых беспорядков
Политика
Самым богатым министром стал Денис Мантуров, а самым богатым депутатом Григорий Аникеев
Глава Минпромторга Денис Мантуров по итогам декларационной кампании стал самым богатым членом правительства. В Госдуме самым богатым стал депутат от «Единой России» Григорий Аникеев
Огромный такой секрет
минобороны
Огромный такой секрет
Министерство обороны России предложило отнести «всю информацию, образующуюся при реализации мероприятий в области обороны, и ‎не составляющую государственную тайну» к категории конфиденциальной и сделать служебной тайной
В Омской области выявили несколько очагов птичьего гриппа
птичий грипп
В Омской области выявили несколько очагов птичьего гриппа
В Россельхознадзоре сообщили, что падеж домашней птицы начался в поселках Ситниково и Новгородцево (Нижнеомский и Крутинский районы) и деревне Новотимофеевка (Полтавский район)
МИД России хочет обязать вывезенных из-за границы россиян компенсировать государству расходы
авиакомпании
МИД России хочет обязать вывезенных из-за границы россиян компенсировать государству расходы
Министерство иностранных дел России подготовило для общественного обсуждения постановление о правилах вывоза граждан из других стран в случае чрезвычайной ситуации
Больше половины российских медиков отказались прививаться отечественной вакциной от COVID-19
вакцина от коронавируса
Больше половины российских медиков отказались прививаться отечественной вакциной от COVID-19
Больше половины российских медиков заявили о своей неготовности сделать прививку от коронавируса отечественной вакциной, которая была разработана в центре Гамалеи
Представитель ВОЗ назвал школы новым источником распространения коронавируса
коронавирус
Представитель ВОЗ назвал школы новым источником распространения коронавируса
Директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан назвал школы новыми очагами коронавируса
Евросоюз до конца августа введет санкции против Белоруссии
протесты в белоруссии
Евросоюз до конца августа введет санкции против Белоруссии
Власти Евросоюза могут ввести санкции в отношении Белоруссии до конца августа 2020 года из-за жестких действий правоохранительных органов в отношении участников протестов в республике
ФАС оштрафовала производителя «Арбидола» за рекламу о лечении коронавируса
реклама
ФАС оштрафовала производителя «Арбидола» за рекламу о лечении коронавируса
Федеральная антимонопольная служба оштрафовала компанию «Отисифарм» за рекламу об эффективности использования данного лекарства для лечения коронавирусной инфекции
В Белоруссии глава участкового избиркома признался в фальсификации итогов голосования
выборы в белоруссии
В Белоруссии глава участкового избиркома признался в фальсификации итогов голосования
Председатель участковой избирательной комиссии №25 в белорусском Витебске признал факт фальсификации протокола об итогах голосования в пользу действующего президента
Экономика
Чьи-то мечты сбываются
Доходы членов правления государственной компании «Газпром» в первой половине 2020 года выросли на 33% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Общие доходы членов правления составили 1,054 млрд рублей
Мэр Москвы опроверг информацию о введении новых карантинных ограничений в сентябре
карантин
Мэр Москвы опроверг информацию о введении новых карантинных ограничений в сентябре
Мэр Москвы Сергея Собянин опроверг информацию о повторном введении карантинных ограничений в столице в сентябре. Градоначальник назвал данные сведения «слухами»
В Белоруссии из-за «беспрецедентного насилия» против митингующих стали увольняться чиновники
протесты в белоруссии
В Белоруссии из-за «беспрецедентного насилия» против митингующих стали увольняться чиновники
Сотрудник администрации президента Белоруссии Артем Проскалович написал заявление об уходе с занимаемой должности в знак протеста против действий властей