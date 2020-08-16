В Башкирии разгромили лагерь защитников уникальной горы Куштау от содовой компании
В Башкирии сотрудники ЧОП и силовики разогнали палаточный лагерь защитников шихана (гора-одиночка) Куштау. Активисты выступают против разработок Башкирской содовой компании на горе, которая для жителей региона имеет сакральное значение
В Башкирии сотрудники ЧОП и силовики разогнали палаточный лагерь защитников шихана (гора-одиночка) Куштау. Активисты выступают против разработок Башкирской содовой компании на горе, которая для жителей региона имеет сакральное значение.
В ходе разгона палаточного лагеря силовики задержали более 20 активистов, которые протестуют против геологоразведки и разработки месторождения известняка на горе Куштау. Адвокат Эмиль Галимов сообщил «Интерфаксу», что задержанных привезли в Стерлитамакский УВД, но его к активистам до сих пор не пустили.
Портал «ОВД-Инфо» сообщает о 70 задержанных защитников уникальной горы.
Между тем, портал Znak.com сообщает, что во время разгрома протестного лагеря на месте событий был замечен человек, похожий на главу Ишимбайского района Башкирии Азамата Абдрахманова. Активисты рассказали, что чиновник был в военной форме и маске.
Во время столкновений пострадали несколько человек, в том числе 85-летняя женщина, которой сломали ногу. Сейчас на горе установили колючую проволоку.
Напомним, что протесты в Башкирии начались 3 августа, после того, как Башкирская содовая компания приступила к вырубке леса на горе для проведения геологоразведки. При этом власти региона выступают в этом споре на стороне бизнеса.