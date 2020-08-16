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Общество
В России нет плохих дорог – есть только бездорожье
16 августа 2020, 11:25

В России за сутки выявили 4 969 новых случаев заражения коронавирусом

Всего за весь период было зарегистрировано 922 853 заразившихся, из которых 732 968 человек полностью излечились, а 15 685 человек скончались

В России за сутки выявили 4 969 новых случаев заражения коронавирусом

В России за прошедшие сутки выявили 4 969 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 68 человек скончались от осложнений.

Всего за весь период было зарегистрировано 922 853 заразившихся, из которых 732 968 человек полностью излечились, а 15 685 человек скончались.

В Москве за сутки зарегистрировали 688 новых случаев заражения коронавирусом, в Московской области - 154, в Санкт-Петербурге - 163, Нижегородской области - 123, в Свердловской области - 150, в Ханты-Мансийском АО - 90, в Иркутской области - 118, в Красноярском крае - 116, в Ростовской области - 129.

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