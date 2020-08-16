16 августа 2020, 11:25
В России за сутки выявили 4 969 новых случаев заражения коронавирусом
Всего за весь период было зарегистрировано 922 853 заразившихся, из которых 732 968 человек полностью излечились, а 15 685 человек скончались
В России за прошедшие сутки выявили 4 969 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 68 человек скончались от осложнений.
Всего за весь период было зарегистрировано 922 853 заразившихся, из которых 732 968 человек полностью излечились, а 15 685 человек скончались.
В Москве за сутки зарегистрировали 688 новых случаев заражения коронавирусом, в Московской области - 154, в Санкт-Петербурге - 163, Нижегородской области - 123, в Свердловской области - 150, в Ханты-Мансийском АО - 90, в Иркутской области - 118, в Красноярском крае - 116, в Ростовской области - 129.