В России началось производство вакцины от коронавирусной инфекции
В России стартовало производство вакцины от коронавируса, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Гамалеи. Этот препарат был официально зарегистрирован 11 августа
В России стартовало производство вакцины от коронавируса, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Гамалеи. Этот препарат был официально зарегистрирован 11 августа.
В Министерстве здравоохранения сообщили, что первые партии отечественные вакцины будут выпущены в течение двух недель, а первыми препарат получат медики.
Глава НИЦЭМ имени Гамалеи Александр Гинцбург в свою очередь сообщил, что необходимое для российских граждан количество вакцины планируется произвести за 9-12 месяцев, передает РИА Новости.
Российская вакцина от коронавируса называется «Спутник V». Предполагается, что в гражданский оборот препарат поступит в январе 2021 года. Специалисты заявляют, что эта прививка обеспечит человека иммунитетом от коронавирусной инфекции на 2 года.