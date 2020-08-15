Белоруссия выдала России задержанных под Минском бойцов ЧВК «Вагнер»
Власти Белоруссии передали России задержанных в конце июля россиян, которых считают бойцами частной военной компании «Вагнер». Ранее украинские власти просили Минск передать им 18 «вагнеровцев», которые принимали участие в военном конфликте на Донбассе
Власти Белоруссии передали России задержанных в конце июля россиян, которых считают бойцами частной военной компании «Вагнер». Ранее украинские власти просили Минск передать им 18 «вагнеровцев», которые принимали участие в военном конфликте на Донбассе.
Вечером 14 августа Генпрокуратура России объявила, что белорусские власти отправили задержанных россиян на родину. Напомним, что всего было задержано 33 человека.
Россияне смогли вернуться на родину в рамках Минской конвенции о правовой помощи. Еще один гражданин России, который имеет также белорусское гражданство, остался на территории Белоруссии, сообщает ТАСС.
Напомним, что белорусские силовики 29 июля задержали в санатории «Белорусочка» под Минском группу россиян, которая администрации учреждения показалась «подозрительной». В санатории отметили, что россияне ведут себя совсем не как обычные туристы.
Белорусские власти объявили, что задержанные являются наемниками ЧВК «Вагнер» и прибыли в республику для организации провокаций накануне президентских выборов. В Москве данную информацию опровергли и заверили, что россияне направлялись в Латинскую Америку транзитом через Белоруссию, которая не закрывала свои границы из-за пандемии коронавируса.