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Общество
Москва разработала «план Б» на случай распространения коронавируса
15 августа 2020, 00:34

Белоруссия выдала России задержанных под Минском бойцов ЧВК «Вагнер»

Власти Белоруссии передали России задержанных в конце июля россиян, которых считают бойцами частной военной компании «Вагнер». Ранее украинские власти просили Минск передать им 18 «вагнеровцев», которые принимали участие в военном конфликте на Донбассе

Белоруссия выдала России задержанных под Минском бойцов ЧВК «Вагнер»

Власти Белоруссии передали России задержанных в конце июля россиян, которых считают бойцами частной военной компании «Вагнер». Ранее украинские власти просили Минск передать им 18 «вагнеровцев», которые принимали участие в военном конфликте на Донбассе.

Вечером 14 августа Генпрокуратура России объявила, что белорусские власти отправили задержанных россиян на родину. Напомним, что всего было задержано 33 человека.

Россияне смогли вернуться на родину в рамках Минской конвенции о правовой помощи. Еще один гражданин России, который имеет также белорусское гражданство, остался на территории Белоруссии, сообщает ТАСС.

Напомним, что белорусские силовики 29 июля задержали в санатории «Белорусочка» под Минском группу россиян, которая администрации учреждения показалась «подозрительной». В санатории отметили, что россияне ведут себя совсем не как обычные туристы.

Белорусские власти объявили, что задержанные являются наемниками ЧВК «Вагнер» и прибыли в республику для организации провокаций накануне президентских выборов. В Москве данную информацию опровергли и заверили, что россияне направлялись в Латинскую Америку транзитом через Белоруссию, которая не закрывала свои границы из-за пандемии коронавируса.

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