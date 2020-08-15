15 августа 2020, 00:12
Самым богатым министром стал Денис Мантуров, а самым богатым депутатом Григорий Аникеев
Глава Минпромторга Денис Мантуров по итогам декларационной кампании стал самым богатым членом правительства. Министр заработал в 2019 году 586 млн рублей. По сравнению с 2018 годом доход Мантурова увеличился на 143 млн рублей
Глава Минпромторга Денис Мантуров по итогам декларационной кампании стал самым богатым членом правительства. Министр заработал в 2019 году 586 млн рублей. По сравнению с 2018 годом доход Мантурова увеличился на 143 млн рублей.
Для сравнения, глава правительства Михаил Мишустин заработал за год всего 18,2 млн рублей.
В Госдуме самым богатым стал депутат от «Единой России» Григорий Аникеев. Он уже третий год подряд декларирует самый высокий доход среди парламентариев. Его официальный доход за 2019 год составил 2,4 млрд рублей.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заработал 100 млн рублей, разбогатев за год на 29 млн рублей.