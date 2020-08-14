14 августа 2020, 18:48
Президент Владимир Путин отчитался о своих доходах и имуществе
За 20 лет у власти список собственности главы государства практически не изменился. Это квартира площадью 77 кв.м., гараж на 18 кв.м., два автомобиля ГАЗ 21М («Волга»), «Нива» и автомобильный прицеп «Скиф»
Первые лица страны отчитались о своих доходах и имуществе за 2019 года. Так, президент Владимир Путин задекларировал 9,726 млн рублей.
За 20 лет у власти список собственности главы государства практически не изменился. Это квартира площадью 77 кв.м., гараж на 18 кв.м., два автомобиля ГАЗ 21М («Волга»), «Нива» и автомобильный прицеп «Скиф». В пользовании у Владимира Путина находятся квартира площадью 153,7 кв.м. и гаражное место на место площадью 18 кв.м.
Премьер-министр Михаил Мишустин заработал за год 18,2 млн рублей. Экс-глава правительства, а сейчас заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев задекларировал доход в размере 18,9 млн рублей.