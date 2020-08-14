В России за последние 12 месяцев закрылись более миллиона предприятий малого и среднего бизнеса
В России за последние 12 месяцев закрылись 1 095 423 предприятия микро-, малого и среднего бизнеса. Такие данные приводит исследование аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza
В России за последние 12 месяцев закрылись 1 095 423 предприятия микро-, малого и среднего бизнеса. Такие данные приводит исследование аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza.
По данным аудиторов, в России за год закрылся каждый пятый бизнес. При этом в стране за указанный период открылись 848,5 тысячи новых предприятий малого и среднего бизнеса. Таким образом, их общее количество сократилось на 4,2% до 5,6 миллиона, сообщает ТАСС.
Эксперты отмечают, что принятые государством антикризисные меры поддержки занятости не смогли в полной мере компенсировать падение доходов малых и средних предприятий. В долгосрочной перспективе малый бизнес поддержит снижение страховых взносов для зарплат сверх МРОТ.
Одновременно с этим эксперты считают, что при отсутствии второй волны коронавируса и новых экономических ограничений занятость в секторе малых и средних предприятий может увеличиться.