14 августа 2020, 16:16
Руководство Госдумы направило запросы в МИД и разведку о двойном гражданстве депутатов
Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев направил запросы в уполномоченные органы о возможном наличии у ряда депутатов двойного гражданства
Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев направил запросы в уполномоченные органы о возможном наличии у ряда депутатов двойного гражданства.
Соответствующие запросы направлены в Министерство иностранных дел, Министерство внутренних дел, Федеральную службу безопасности и Службу внешней разведки, сообщает «Российская газета».
Проверка проводится в связи с принятием поправки к Конституции, которая запрещает депутатам, сенаторам и другим должностным лицам иметь двойное гражданство или вид на жительство в иностранном государстве.