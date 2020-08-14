Минобороны России предложило засекретить всю информацию о своей работе
Министерство обороны России предложило отнести «всю информацию, образующуюся при реализации мероприятий в области обороны, и не составляющую государственную тайну» к категории конфиденциальной и сделать служебной тайной
Министерство обороны России предложило отнести «всю информацию, образующуюся при реализации мероприятий в области обороны, и не составляющую государственную тайну» к категории конфиденциальной и сделать служебной тайной. Соответствующие поправки ведомство Сергея Шойгу подготовило к закону «Об обороне».
Свою инициативу Минобороны обосновало тем, что в СМИ периодически размещается служебная информация, касающаяся хозяйственной деятельности, финансового состояния и организации обороны. Однако поскольку эта информация не является государственной тайной, то ведомство никак не может помешать ее публиковать.
В Минобороны отметили, что наряду с этим установленные отраслевыми федеральными законами различные виды тайн (банковская, налоговая, врачебная, адвокатская, семейная и др.) позволяют ограничить доступ к соответствующим в определенных областях сведениям.
Ведомство считает необходимым запретить разглашать информацию об оборонной сфере, даже если в ней нет государственной тайны.
Напомним, что ранее депутаты Госдумы приняли законопроект, согласно которому вся информация о работе ФСБ считается составляющей профессиональную тайну.