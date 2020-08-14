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Общество
4 млрд оттенков коррупции
14 августа 2020, 14:44

Власти Вьетнама направили заявку на поставку российской вакцины от коронавируса

Власти Вьетнама направили в Россию заявку на покупку вакцины от коронавируса, которая была зарегистрирована 11 августа. Одновременно с этим вьетнамский Минздрав будет продолжать работу над созданием собственной вакцины

Власти Вьетнама направили заявку на поставку российской вакцины от коронавируса

Власти Вьетнама направили в Россию заявку на покупку вакцины от коронавируса, которая была зарегистрирована 11 августа. Одновременно с этим вьетнамский Минздрав будет продолжать работу над созданием собственной вакцины, сообщает Reuters.

Сколько доз вакцины заказал Минздрав Вьетнама, не сообщается.

Гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил, что организация на сегодняшний день получила запросы на поставку вакцины из 20 стран. В сумме Россия получила запросы на 1 млрд доз вакцины.

Напомним, что пока российская вакцина не прошла третью фазу испытаний, в ходе которой препарат должны получить несколько тысяч добровольцев. Из-за этого международное сообщество предостерегло Москву от спешки в вопросе вакцинации населения.

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