Родители школьников пожаловались на поборы из-за необходимости оснастить классы очистителями воздуха
Россияне незадолго до начала нового учебного года стали массово жаловаться на поборы. Родители учащихся сообщают, что руководство школ требует от них сдать деньги на покупку рециркуляторов (очистителей) воздуха
Россияне незадолго до начала нового учебного года стали массово жаловаться на поборы. Родители учащихся сообщают, что руководство школ требует от них сдать деньги на покупку рециркуляторов (очистителей) воздуха. Очистители воздуха в школах требует установить Роспотребнадзор в рамках борьбы с распространением коронавируса.
Депутат Госдумы и координатор проекта «Новая школа» Алена Аршинова сообщила в Facebook, что жалобы на поборы поступили из Башкирии, Хабаровского края, Владимирской, Волгоградской, Тамбовской и Челябинской областей. В среднем от родителей школьников требуют по 500-700 рублей на закупку очистителей воздуха.
«Мы проверяли каждый случай, и, действительно, информация подтвердилась», - написала депутат и добавила, что «Единая Россия» обратилась в Минпросвещение с требованием прекратить сбор денег с родителей. Аршинова напомнила, что закупаться рециркуляторы должны на средства государственного бюджета.