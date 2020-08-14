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14 августа 2020, 12:58

В Чехии сотрудника российского посольства задержали за нелегальную покупку боеприпасов

Сотрудника посольства России в Праге задержали за незаконную покупку патронов для снайперской винтовки. Инцидент произошел еще в июне. Чешская радиостанция Radiožurnál сообщает, что благодаря дипломатическому иммунитету мужчину отпустили, после чего он вернулся в Россию

В Чехии сотрудника российского посольства задержали за нелегальную покупку боеприпасов

Сотрудника посольства России в Праге задержали за незаконную покупку патронов для снайперской винтовки. Инцидент произошел еще в июне. Чешская радиостанция Radiožurnál сообщает, что благодаря дипломатическому иммунитету мужчину отпустили, после чего он вернулся в Россию.

Дипломата задержали в ресторане 25 июня. Власти объяснили задержание подозрениями в мошенничестве с налогами, однако сейчас выяснилось, что настоящей причиной была нелегальная покупка патронов для снайперской винтовки и других боеприпасов.

Источники в дипломатическом сообществе и службах безопасности сообщили журналистам, что дипломат работал в военном департаменте посольства. Чешские следователи считают, что боеприпасы дипломату потребовались для участия в секретных операциях на территории Евросоюза.

В Чехии наказание за нелегальную покупку боеприпасов составляет 5 лет лишения свободы, однако россиянина отпустили в связи с наличием у него дипломатического паспорта. Radiožurnál отмечает, что российская сторона не протестовала против задержания россиянина и никак его не комментировала.

Напомним, что в июне власти Чехии выслали из страны двух сотрудников российского посольства из-за подозрений в том, что они привезли в страну яд для покушения на мэра Праги. Поводом для организации покушения стал демонтаж памятника советскому маршалу Ивану Коневу в чешской столице.

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