Московский вуз отказался зачислять успешно сдавшую экзамены девушку из-за ее инвалидности
Россиянка Дженнет Базарова успешно сдала экзамены и поступила в Московский городской университет управления правительства Москвы имени Юрия Лужкова (МГУУ ПМ), однако руководство вуза отказало девушке в обучении, когда узнало о ее инвалидности
Россиянка Дженнет Базарова успешно сдала экзамены и поступила в Московский городской университет управления правительства Москвы имени Юрия Лужкова (МГУУ ПМ), однако руководство вуза отказало девушке в обучении, когда узнало о ее инвалидности.
Дженнет Базарова написала в Facebook, что после прохождения вступительных испытаний на факультет международных отношений ей позвонили из приемной комиссии вуза и сообщили о зачислении. Через несколько дней будущая студентка приехала в вуз для подписания договора. Когда сотрудники университета увидели, что Базарова передвигается на инвалидной коляске, то заявили ей, что «не готовы видеть инвалида в числе своих студентов».
Примечательно, что на сайте университета имени Юрия Лужкова указано, что средства обучения и воспитания студентов приспособлены для использования в том числе и лицами с ограниченными возможностями здоровья.
«Несмотря на то, что все видимые и невидимые барьеры были пройдены мной законными методами, вуз оказался не готов видеть в своих стенах студента на коляске, хотя официально он считается полностью доступным», - написала Дженнет Базарова.