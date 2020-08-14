14 августа 2020, 11:52
В Омской области выявили несколько очагов птичьего гриппа
В Россельхознадзоре сообщили, что падеж домашней птицы начался в поселках Ситниково и Новгородцево (Нижнеомский и Крутинский районы) и деревне Новотимофеевка (Полтавский район)
В трех районах Омской области выявили очаги птичьего гриппа. Замглавы отдела государственного ветеринарного надзора управления Россельхознадзора по региону Дмитрий Шустов сообщил, что падеж домашней птицы начался в поселках Ситниково и Новгородцево (Нижнеомский и Крутинский районы) и деревне Новотимофеевка (Полтавский район).
Сейчас в указанных населенных пунктах введен карантин. Всех инфицированных птиц уничтожат, а фермерам власти пообещали выплатить компенсации, сообщает ТАСС.
Причина массового заражения птиц гриппов не сообщается.
Высокопатогенный птичий грипп - это остро протекающее вирусное заболевание сельскохозяйственных и диких птиц с поражением респираторного и желудочно-кишечного трактов.