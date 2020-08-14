МИД России хочет обязать вывезенных из-за границы россиян компенсировать государству расходы
Министерство иностранных дел России подготовило для общественного обсуждения постановление о правилах вывоза граждан из других стран в случае чрезвычайной ситуации
Министерство иностранных дел России подготовило для общественного обсуждения постановление о правилах вывоза граждан из других стран в случае чрезвычайной ситуации. Документ предлагает взимать с граждан денежные средства, затраченные властями на их вывоз в Россию.
В пояснительной записке к документу говорится, что анализ практики правоприменения постановления № 370 («Положение о предоставлении помощи в возвращении в РФ гражданам РФ, оказавшимся на территории иностранного государства без средств к существованию») говорит о том, что «заложенные в нем принципы существенно понижают эффективность работы механизма оказания гражданам материальной помощи».
МИД предлагает вместо бесплатного вывоза граждан на родину в случае угрозы жизни гарантировать возврат из-за границы всем россиянам, но при условии возврата расходов в бюджет. На возврат затраченных государством на вывод людей денег будет даваться три месяца.
Если за это время гражданин не оплатит свою эвакуацию из-за границы, будет запущена процедура принудительного исполнения обязательств перед государством, сообщают «Ведомости».
Председатель коллегии адвокатов «Вашъ юридический поверенный» Константин Трапаидзе считает, что инициатива российского МИДа противоречит международной практике о безвозмездной помощи государства своим гражданам в кризисных ситуациях, в которым, например, относится пандемия коронавируса.
В Ассоциации юристов России (АЮР) заявили, что новые изменения направлены прежде всего на пресечение использования бюджетных средств недобросовестными гражданами. Но при этом они предлагают доработать проект и прописать в нем два случая получения материальной помощи — как возмездной, так и безвозмездной.
Напомним, ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала своих соотечественников за безответственность после того, как властям пришлось взять на себя вывоз застрявших за границей россиян. Из-за пандемии коронавируса Россия и другие страны закрыли авиасообщение, в результате чего тысячи людей не смогли улететь согласно купленным билетам. При этом российские власти сами отказали авиакомпаниям в возможности вывезти своих пассажиров с обратными билетами и организовали вывозные рейсы на самолетах «Аэрофлота».