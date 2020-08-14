Америка отказалась от помощи России в разработке вакцины от коронавируса
CNN со ссылкой на источники в Москве сообщает, что российские чиновники якобы предлагали американцам «беспрецедентное взаимодействие» в вопросе разработки вакцины
Американские власти отказались от помощи России в разработке вакцины от коронавирусной инфекции.
CNN со ссылкой на источники в Москве сообщает, что российские чиновники якобы предлагали американцам «беспрецедентное взаимодействие» в вопросе разработки вакцины. В частности, речь шла о производстве российского препарата американскими фармацевтическими компаниями.
По данным канала, США от этого предложения отказались из-за общего недоверия к России. При этом представители власти утверждают, что отказали от помощи из-за сомнений в эффективности и безопасности российской вакцины от COVID-19, которая была зарегистрирована без проведения испытаний с участием тысяч добровольцев.
В Минздраве России в свою очередь заявили, что вообще не направляли американским коллегам предложений о сотрудничестве в области разработки вакцины от коронавируса.