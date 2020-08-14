14 августа 2020, 10:47
Силовики провели обыск в управлении ФНС по Ленинградской области
Сотрудники ФСБ России и Следственного комитета провели обыски в управлении ФНС по Ленинградской области. Оперативные мероприятия проходили в рамках расследования дела о неуплате налогов
Фото: yandex.by
Сотрудники ФСБ России и Следственного комитета провели обыски в управлении ФНС по Ленинградской области. Оперативные мероприятия проходили в рамках расследования дела о неуплате налогов.
Ленинградских налоговиков обыскивали по делу об уклонении от уплаты налогов, в котором фигурирует некая строительная компания. По версии следствия, сотрудники ФНС после налоговой проверки лояльно отнеслись к компании и доначислили ей не полную сумму недоимок, а лишь ее малую часть, сообщает портал 47News.
Также сообщается, что 11 августа обыски прошли в налоговой Гатчинского района, а 12 августа силовики проверили налоговую Всеволожского района.