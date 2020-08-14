14 августа 2020, 10:41
В России за сутки выявили еще 5 тысяч заразившихся коронавирусом
За весь период было выявлено 912 823 заразившихся COVID-19, из которых 15 498 человек умерли. По данным оперштаба, на сегодняшний день полностью излечились 722 964 пациента
В России за прошедшие сутки выявили 5 065 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией и зарегистрировали 114 смертей.
За весь период было выявлено 912 823 заразившихся COVID-19, из которых 15 498 человек умерли. По данным оперштаба, на сегодняшний день полностью излечились 722 964 пациента.
В Москве выявили 688 новых случаев заражения коронавирусом, в Московской области – 156, в Санкт-Петербурге – 159, в Нижегородской области – 128, в Свердловской области – 154, в Ханты-Мансийском АО – 106, в Иркутской области – 110, в Красноярском крае – 120, в Ростовской области – 126.