Сбербанк отказался от бесплатной рассылки сообщений клиентам о поступлениях на карту
Сбербанк отменил бесплатную рассылку уведомлений (смс и push) клиентам о поступившем переводе на карту. Ранее эта опция была доступна даже клиентам, которые не подключали услугу «Уведомления по карте»
Сбербанк отменил бесплатную рассылку уведомлений (смс и push) клиентам о поступившем переводе на карту. Ранее эта опция была доступна даже клиентам, которые не подключали услугу «Уведомления по карте».
Теперь сообщения с информацией о поступлении средств на карту будут приходить только при условии оформления соответствующей услуги. Ее стоимость составит 30 рублей в месяц для базовых карт, в том числе социальных, 60 рублей - для стандартных, и 0 рублей - для премиальных и кредитных карт, сообщает РБК.
В Сбербанке уточнили, что раньше их клиенты получали сообщения только с информацией об отправителе перевода, но без информации о балансе на карты. Для получения полноценной информации о переводе им необходимо подключить услугу «Уведомления по карте». Данная услуга включает уведомления обо всех операциях по карте, в том числе списания при оплате в магазинах, переводы другим людям и так далее.