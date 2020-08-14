Больше половины российских медиков отказались прививаться отечественной вакциной от COVID-19
Больше половины российских медиков заявили о своей неготовности сделать прививку от коронавируса отечественной вакциной, которая была разработана в центре Гамалеи
Больше половины российских медиков заявили о своей неготовности сделать прививку от коронавируса отечественной вакциной, которая была разработана в центре Гамалеи.
Согласно опросу, проведенному сервисом «Справочник врача», 52% медицинских работников отказались делать прививку отечественным препаратом. На вакцинацию согласились только 24,5%.
Из тех медиков, кто отказался прививаться, 66% отметили, что у них нет достаточных данных об эффективности препарата. Еще 48% сомневаются, что препарат удалось разработать и проверить за такое короткое время.
При этом каждый пятый врач заявил, что будет рекомендовать вакцинацию пациентам, коллегам или знакомым, сообщает РБК.
Напомним, что власти планируют привить вакциной от коронавируса в первую очередь медиков, учителей и пожилых россиян.