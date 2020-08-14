Представитель ВОЗ назвал школы новым источником распространения коронавируса
Директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан назвал школы новыми очагами коронавируса
Директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан назвал школы новыми очагами коронавируса.
Чиновник отметил, что во многих образовательных учреждениях отсутствуют элементарные возможности для соблюдения гигиены рук. По данным ВОЗ, в 2019 году 43% школ во всем мире не было даже простого оборудования для мытья рук водой с мылом. В сложившейся ситуации школы могут стать зонами риска для возникновения новых вспышек инфекции с началом учебного года, сообщает «Российская газета».
В ВОЗ настаивают на соблюдении гражданами масочного режима в закрытых помещениях и социальной дистанции.
Напомним, что в России учебный год начнется 1 сентября в очном режиме. Власти сообщили, что требовать от детей носить защитные маски в обязательном порядке не будут, но учащихся ограничат в передвижении по школе.