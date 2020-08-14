Профсоюз работников «Ведомостей» пожаловался на руководство газеты в трудовую инспекцию
Профсоюз журналистов и руководитель профсоюза работников «Ведомостей» обратились в трудовую инспекцию и прокуратуру Москвы с просьбой провести проверку в издании. Заявители обвинили руководство газеты в нарушении трудовых прав сотрудников
Профсоюз журналистов и руководитель профсоюза работников «Ведомостей» обратились в трудовую инспекцию и прокуратуру Москвы с просьбой провести проверку в издании. Заявители обвинили руководство газеты в нарушении трудовых прав сотрудников.
В заявлении Профсоюза журналистов и работников СМИ говорится, что после массового увольнения журналистов из-за назначения главным редактором Андре Шмарова на оставшихся сотрудников оказывается давление. По данным профсоюза, Андрей Шмаров и гендиректор компании-издателя газеты Михаил Нелюбин хотят привлечь к дисциплинарной ответственности редактора отдела расследований Бэлу Ляув, которая в данный момент находится на больничном.
Сама Бэра Ляув рассказала РБК, что Андрей Шмаров обвиняет ее в том, что она якобы «не пишет заметок». При этом одно из ее расследований о 75-й годовщине Дня Победы главред снял с публикации, а второе было опубликовано 16 июля. Сейчас в работе один текст и интервью на согласовании.
Еще одного сотрудника обязали вернуться в редакцию и работать очно, хотя с ним было подписано соглашение об удаленной работе.
Адвокат Павел Андреев отметил, что гендиректор «Ведомостей» Михаил Нелюбин нарушил трудовое законодательство, попытавшись привлечь сотрудницу «Ведомостей» Бэлу Ляув к дисциплинарной ответственности за невыполнение работы в тот момент, когда она находилась на больничном.