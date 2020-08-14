ФАС оштрафовала производителя «Арбидола» за рекламу о лечении коронавируса
Федеральная антимонопольная служба оштрафовала компанию «Отисифарм» за рекламу об эффективности использования данного лекарства для лечения коронавирусной инфекции
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафовала на 200 тысяч рублей компанию «Отисифарм», которая производит препарат «Арбидол», за рекламу об эффективности использования данного лекарства для лечения коронавирусной инфекции.
В рекламном ролике утверждалось, что «Арбидол» якобы обладает терапевтической эффективностью» против COVID-19, однако эта информация отсутствует в инструкции по применению препарата.
В ФАС отметили, что в ходе проверки комиссия оценивала не эффективность применения «Арбидола» для лечения коронавируса, а соответствие размещенной в рекламе информации требованиям законодательства.
Напомним, что еще в январе 2020 года до начала пандемии коронавируса «Арбидол» (действующее вещество умифеновир) рекламировался как средство от новой инфекции. При этом противовирусное действие «Арбидола» не является доказанным.