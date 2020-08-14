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Экономика
Москва разработала «план Б» на случай распространения коронавируса
14 августа 2020, 02:40

ФАС оштрафовала производителя «Арбидола» за рекламу о лечении коронавируса

Федеральная антимонопольная служба оштрафовала компанию «Отисифарм» за рекламу об эффективности использования данного лекарства для лечения коронавирусной инфекции

ФАС оштрафовала производителя «Арбидола» за рекламу о лечении коронавируса

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафовала на 200 тысяч рублей компанию «Отисифарм», которая производит препарат «Арбидол», за рекламу об эффективности использования данного лекарства для лечения коронавирусной инфекции.

В рекламном ролике утверждалось, что «Арбидол» якобы обладает терапевтической эффективностью» против COVID-19, однако эта информация отсутствует в инструкции по применению препарата.

В ФАС отметили, что в ходе проверки комиссия оценивала не эффективность применения «Арбидола» для лечения коронавируса, а соответствие размещенной в рекламе информации требованиям законодательства.

Напомним, что еще в январе 2020 года до начала пандемии коронавируса «Арбидол» (действующее вещество умифеновир) рекламировался как средство от новой инфекции. При этом противовирусное действие «Арбидола» не является доказанным.

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