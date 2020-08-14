Сотрудники ФСБ и СКР более 8 часов проводили обыск в доме пожилой матери Александра Шестуна
Сотрудники ФСБ России и Следственного комитета провели восьмичасовой обыск по месту жительства 83-летней матери бывшего главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна. После обыска Зою Семенову увезли на допрос
Сотрудники ФСБ России и Следственного комитета провели восьмичасовой обыск по месту жительства 83-летней матери бывшего главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна. После обыска Зою Семенову увезли на допрос.
Супруга Александра Шестуна Юлия сообщила «МБХ медиа», что утром вооруженные люди «перемахнули» через забор дома Зои Семеновой в Большевике, вскрыли отмычкой входную дверь и проникли в дом. Женщина испугалась силовиков, из-за чего ей стало плохо. Следователи вызвали «скорую помощь», а врачи сделали ей укол и написали справку, что пожилая пациентка может участвовать в следственных действиях. По словам Юлии Шестун, следователь Сергей Писарев отказался пускать «скорую», вызванную родственниками, и вызвал другую блигаду.
Обыск в доме пожилой матери Александра Шестуна продлился с 9 утра до 17:00. После него Зою Семенову отвезли в местный отдел ФСБ, где допрашивали до 22:00.
Юлия Шестун отметила, что ее свекровь ранее перенесла несколько операций, связанных с сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также она страдает потерей слуха.
Обыски у матери экс-главы Серпуховского района могут быть связаны с расследованием дела предпринимателей Бориса Криводубского и Сергея Самсонова, выделенным из общего дела Александра Шестуна (его расследование завершилось в 2019 году). При этом адвокат бывшего чиновника считает, что основной целью обыска и допроса было желание силовиков «помучить пожилую женщину» и заставить волноваться ее родственников.
Напомним, что экс-глава Серпуховского района находится под арестом с лета 2018 года по обвинению в превышении должностных полномочий.